Cisterna, minaccia la moglie dalla quale si sta separando: stalker di 39 anni arrestato

Minacce pesanti, di morte, la paura con la quale costringe a convivere la moglie dalla quale è in via di separazione. Ma nonostante lei si sia rivolta ai carabinieri lui non si ferma, ieri notte l'uomo di 39 anni è stato arrestato dai militari della stazione di Cisterna in flagranza di reato.

Dopo le denunce della vittima per analoghi episodi, i militari avevano avviato le indagini che si sono concluse con l'intervento di questa notte che ha probabilmente evitato conseguenze ben più gravi per la donna. Il 39enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria.