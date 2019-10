Cisterna, allarme auto-bomba: evacuata caserma carabinieri

E' stata evacuata in serata la caserma dei carabinieri di Cisterna, in provincia di Latina dopo il ritrovamento di un'auto rubata parcheggiata nei posti riservati sotto le finestre degli alloggi dei militari. C'è il timore che sull'auto possa esserci una bomba, per questo è stato chiesto l'intervento degli artificieri e la strada è stata chiusa. Un anno fa, nello stesso punto, erano stati esplosi dei colpi di pistola all'indirizzo dell'auto di un carabiniere che era parcheggiata praticamente nello stesso punto. Le operazioni sono coordinate dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gabriele Vitagliano.

Ultimo aggiornamento: 22:09

