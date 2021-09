Chiuso un tratto di via Isonzo a Latina per tagliare gli alberi interessati dall'incendio di ieri

Giovedì 23 Settembre 2021, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:43

LATINA - E’ stato chiuso stamattina intorno alle 7:30 un tratto di via Isonzo a Latina, dalla rotonda di viale Regione Veneto (il viale che porta da via Isonzo a via del Lido all'altezza del Morbella) all'incrocio di via dell'Agora. La chiusura si è resa necessaria per tagliare gli arbusti interessati dall’incendio che ieri ha distrutto 35 ettari di vegetazione. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dell’agronomo che ha ritenuto gli alberi pericolosi per l’incolumità pubblica. La strada rimarrà chiusa fino alla fine dei lavori. Sul posto sta operando la polizia locale.