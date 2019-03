Chiedono il riscatto per un cellulare rubato, denunciati due minori a Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due minorenni sono stati denunciati da personale della Polizia di Stato – Questura di Latina, con l'accusa di concorso in tentata estorsione.I due ragazzi, dopo aver sottratto con artifivi e raggiri il telefono cellulare di una minorenne, mentre si trovava in compagnia di alcune amiche alla Villa Comunale di Formia, prendevano contatti telefonici con la madre affinché consegnasse la somma di 300 euro per rientrare in possesso del bene asportato, concordando il luogo dell’appuntamento.Gli investigatori del commissariato, acquisita la denuncia, hanno predisposto un servizio di appostamento presso il luogo dell’appuntamento dove si sarebbe dovuto svolgere lo scambio, non perdendo mai di vista la donna in attesa del contatto .All’atto in cui i due giovani hanno consegnato il cellulare, restando in procinto di ricevere il denaro, gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccandoli in flagranza di reato. I due ragazzi sono stati accompagnati presso gli uffici del commissariato e, ultimati gli adempimenti di rito, affidati ai genitori, dopo essere stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.