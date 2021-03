Morì mesi dopo le botte, condanna definitiva e arresto per l'assassino

Deve scontare otto anni di reclusione per un'aggressione, rivelatasi mortale, avvenuta a Santi Cosma e Damiano, nel sud della provincia di Latina, il 2 giugno di quattro anni fa. Un uomo di 46 anni - Antonio Mendico - è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Cassino per il reato di omicidio preterintenzionale.

L'uomo si era reso responsabile delle lesioni gravissime causate per futili motivi, il giugno 2017, in danno di un 53enne - Eduardo Di Pastena - della vicina Castelforte, successivamente deceduto a causa delle stesse, nel gennaio 2018.

La sentenza nei confronti dell'autore del delitto è divenuta definitiva e l'uomo deve scontare la pena in carcere.

