Caso Karibu, lady Soumahoro arrivata in Tribunale per l'interrogatorio

Lady Soumahoro è arrivata in Tribunale a Latina per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Molfese. Liliane Murekatete è stata raggiunta da una misura interdittiva per un anno non potra' ricoprire incarichi societari e contrattare con la pubblica amministrazione. Un lungo cappotto cammello, bombetta nera sul capo e zainetto di pelle nera sulle spalle, è arrivata accompagnata dal suo difensore l'avvocato Lorenzo Borre' e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il legale si è limitato a dire: "Dopo, dopo".

Prima di lei erano arrivati anche la madre Marie Therese Mukamitsindo e il fratello Miche Rukundo. È entrato in Tribunale anche uno dei pm titolari dell'inchiesta, oltre sostituto procuratore Giuseppe Miliano che ha confermato che presenzierà all'interrogatorio.