Casa della salute, finanziamento della Regione per Sabaudia. Presto pronte Aprilia e Anzio

La Giunta regionale del Lazio ha approvato un finanziamento destinato alla Asl di Latina per l'attivazione della Casa della Salute di Sabaudia. Sono stati stanziati 582.000 euro e la struttura verrà realizzata presso il Poliambulatorio di viale Conte Verde a Sabaudia.«Si tratta di una scelta strategica nel proseguimento del programma di sviluppo delle Case della salute nel territorio regionale - spiega l'assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Una rete completamente nuova, che prima non esisteva e che potenzia la sanità territoriale incontrando, come testimoniato dai numeri, il gradimento dell'utenza. Le case della salute hanno infatti raggiunto la quota di 1 milione e 800 mila prestazioni totali nel primo semestre del 2019 e il trend è incontinua crescita. I dati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale eseguite nelle Case della Salute nel primo semestre del 2019 sono in crescita del 5,3% se confrontate con quelle eseguite nelprimo semestre del 2018 (oltre 1,6 milioni di prestazioni)».In pratica si tratta di una rete di servizi di continuità assistenziale dove si può effettuare una visita medica, ma anche richiedere certificati e prenotare le prestazioni più urgenti. Nella Provincia di Latina sono state già attivate la Casa della Salute di Priverno e quella di Sezze (113 mila prestazioni nel primo semestre del 2019). Le prossime attivazioni riguarderanno la Casa della Salute di Anzio (Roma) presso Villa Albani e quella di Aprilia (Latina) presso il poliambulatorio.Tutte le informazioni sulle 20 Case della Salute attivate sul territorio regionale sono disponibili sul portaleSaluteLazio.it e scaricando la App SaluteLazio.