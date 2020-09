Controlli nel sud pontino, denunce per guida sotto l'effetto di cocaina e sequestri

Denunce e sequestri da parte dei Carabinieri nel sud della provincia di Latina e in particolare a Formia. I militari dei reparti dipendenti della compagnia hanno denunciato un ragazzo di 28 anni di Gaeta che si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematologici per determinare l’eventuale presenza nel sangue di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso alla guida sprovvisto della patente di guida che gli era stata revocata. Due denunce per guida sotto l'effetto di stupefacenti, invece, per un ragazzo di 20 e uno di 22 anni residenti a Gaeta che sono stati controllati dopo un incidente stradale e avevano assunto cocaina. Denunciato, poi, il titolare di un ristorante di Formia, per aver esibito all’atto del controllo documenti contenenti false attestazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dei controlli, inoltre, segnalate per violazioni in materia di stupefacenti sei persone trovate in possesso per uso personale di cocaina ed hashish, effettuate verifiche su 79 autoveicoli, 5 esercizi pubblici e 26 soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari. Sono state identificate, inoltre, 140 persone, elevate 20 contravvenzioni al codice della strada, sequestrati 3 veicoli ed eseguite 10 perquisizioni .