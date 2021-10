Calcio, Latina vince contro la Fidelis Andria (1-0) e lascia l'ultimo posto in classifica

Sabato 30 Ottobre 2021, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 17:10

Una rete di Jefferson regala al Latina calcio l'atteso successo e fa "respirare" i nerazzurri che venivano da tre sconfitte consecutive che li avevano relegati all'ultimo posto in classifica nel girone C della serie C. Il gol dell'attaccante al 37' del primo tempo è stato decisivo contro la Fidelis Andria, superata in graduatoria.

«Dobbiamo solo vincere» - aveva detto mister Di Donato alla vigilia. E vittoria è stata. Con qualche apprensione nel finale, per i nerazzurri rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Amadio, già ammonito.

IL TABELLINO

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio, Rosseti (15’ st Carletti), Barberini (38’ st Marcucci), Tessiore, Celli, Esposito, Atiagli (15’ st Nicolao), Andrade Siqueira (24’ st Teraschi). A disposizione: Alonzi, Ricci, Zini, De Santis, Sane, Mascia, Nicolao, Ercolano, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Fidelis Andria 2018 (3-4-3): Dini, Carullo, Venturini, Bolognese, Di Noia (21’ st Bonavolontà), Lacassia (1’ st De Marino), Bubas (12’ st Alberti), Casoli, Tulli, Alcibiade (7’ st Sabatino), Zampano (12’ st Di Piazza). A disposizione: Vandelli, Dipinto, Avvantaggiato, Nunzella, Gaeta, Pelliccia. Allenatore: Ginestra.

Arbitro dell’incontro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Antonio Lalomia di Agrigento e Giacomo Monaco di Termoli.

Quarto Ufficiale: Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Marcatori: 37’ pt Andrade Siqueira (L)

Ammoniti: 17’ pt Di Livio (L), 40’ pt Tessiore (L), 17’ st Barberini (L), 24’ st Amadio (L);

espulsi: 41’ st Amadio (L)

Recuperi: 2’ pt; 6’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 6 Fidelis Andria 2018 0

Note: Spettatori totali 828

IL MISTER

Al termine della gara vinta con la Fidelis Andria, il tecnico Di Donato non ha nascosto la sua felicità: "Siamo partiti un po' contratti, la posta in palio era molto alta. I ragazzi hanno dimostrato di essere degli uomini, abbiamo vinto la gara meritatamente ma non basta. Non dobbiamo commettere gli errori del passato, di rilassarci dopo un successo, bisogna ricordarsi di quanto successo in passato e perseverare. La strada è ancora lunga e tortuosa, bisognerà pedalare parecchio. Ci siamo schierati con il 3-5-2 per coprire maggiormente la parte centrale e sfruttare le ripartenze con esterni veloci. La squadra è andata oltre la fatica e anche in dieci siamo stati bravissimi, sfiorando il raddoppio. Mi spiace per il rosso di Amadio, decisione che non ho capito. Vedo troppe decisioni contrarie al Latina, chiediamo più rispetto".