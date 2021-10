Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

Un successo per mettersi alle spalle un periodo difficile e ritrovare slancio in vista di una lotta salvezza che si preannuncia serrata. Il Latina Calcio 1932 si trova davanti ad un bivio e oggi al Francioni, alle 14.30, contro la Fidelis Andria dovrà fare tutto il possibile per imboccare il percorso corretto. Dopo aver perso gli scontri diretti con Vibonese e Potenza, non sono ammessi altri passi falsi.

A poche ore dal match ha parlato in maniera molto chiara il tecnico Daniele Di Donato: «Tranne Spinozzi, avremo tutti a disposizione. La settimana inevitabilmente è stata un po' pesante visti gli ultimi risultati, ma in questi casi bisogna essere bravi a isolarsi, a tenere alta l'attenzione su ogni particolare. Abbiamo dei limiti e su questi ci siamo concentrati in particolar modo negli ultimi giorni, sappiamo di non poter sbagliare la sfida e per portare a casa il successo bisognerà avere cattiveria e grande attenzione. Su sedici gol presi, dodici sono arrivati da situazione di palla ferma e non possiamo permettercelo. Nel momento in cui il gioco si blocca è fondamentale tenere altissima la soglia d'attenzione per evitare di ricadere negli errori commessi in precedenza».

I pugliesi hanno ritrovato fiducia con il cambio alla guida tecnica, ma Di Donato tende a guardare di più in casa propria: «La Fidelis è una squadra esperta che non effettua minutaggio relativo ai giovani e che ha il nostro stesso obiettivo la salvezza. Ma a prescindere da chi avremo contro, servirà una grande prestazione. Giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico, che desidero ringraziare. Anche in settimana i supporters ci hanno mostrato il loro appoggio, chiedendo il massimo impegno per raggiungere il traguardo prefissato. La loro fiducia è importante per noi, deve costituire una scintilla. Il nostro ds è sempre al fianco della squadra e dello staff, crede fortemente in questo progetto e ora dobbiamo tornare a vincere».

Per battere i pugliesi Di Donato, salvo cambiamenti dell'ultima ora, presenterà un Latina in versione 3-5-2 con qualche modifica rispetto all'undici spedito in campo a Potenza. Davanti a Cardinali sicuri del posto capitan Esposito e Giorgini, mentre Celli sembra essere in vantaggio su De Santis, uno dei giocatori con più minutaggio. A centrocampo a destra Teraschi è pronto a riprendersi la fascia, con Nicola favorito su Atiagli sull'altro versante. In mezzo in cabina di regia Amadio, con Barberini e Tessiore pronti a dare manforte in fase difensiva e soluzioni offensive nella fase di possesso. In attacco previsto il ritorno di Jefferson dal primo minuto dopo la rete da subentrante con i lucani, al fianco di Rosseti ancora alla ricerca del primo gol stagionale. L'Andria utilizzerà lo stesso sistema di gioco, con il giovane Lacassia pronto a sostituire lo squalificato Benvenga in difesa e Di Piazza che farà di tutto per ritrovare la maglia da titolare in attacco dopo qualche problema muscolare che lo aveva costretto a star fuori con la Turris.

Domani invece sarà il turno della formazione allenata da Marco Pupatello, prima della classe nel campionato di Eccellenza. La Women Latina Calcio 1932 affronterà alla ex Fulgorcavi, alle ore 11, il Frosinone. Un derby da non perdere che metterà di fronte due formazioni partite con il chiaro intento di primeggiare. Pontine e ciociare si sono già scontrate un mese fa nel memorial Cancellieri', ma la sensazione è che stavolta sarà tutta un'altra storia.

Davide Mancini

