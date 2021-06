Cadavere nei pressi della stazione di Priverno, traffico ferroviario bloccato

LATINA - Un cadavere è stato trovato nei pressi della stazione di Priverno e il traffico ferroviario è stato bloccato per consentire l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

"Il traffico è sospeso tra Latina e Monte San Biagio - si legge sulle notizie di Infomobilità di Trenitalia - ed è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Intanto i convogli diretti a Napoli, da Roma, passano via Cassino con un maggior tempo di percorrenza. I passeggeri in partenza da Roma e diretti a Latina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia".

Ultimo aggiornamento: 08:15

