Cadavere all'ex Svar e spari a una donna in via Helsinki, notte movimentata a Latina

di Giovanni Del Giaccio

Notte movimentata a Latina, per il ritrovamento di un cadavere e gli spari a una donna, rimasta gravemente ferita. I due episodi, apparentemente non collegati tra loro, si sono verificati a poche centinaia di metri di distanza.



Nel primo caso il cadavere di un uomo è stato ritrovato all'ex Svar, una fabbrica dismessa alle porte della città. Nel secondo, invece, un uomo ha aperto il fuoco in via Helsinki. Indagini sono in corso da parte della Polizia.



All'ex Svar, un tempo fabbrica di vernici, il cadavere è stato ritrovato in tarda serata con vicino delle tracce di sangue. Forse si tratta di un senzatetto o di un tossicodipendente. Poco dopo la mezzanotte, invece, gli spari nel palazzo al civico 6 di via Helsinki, a circa 500 metri dal luogo del ritrovamento del corpo senza vita.



I colpi di pistola hanno raggiunto la donna, portata in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti", mentre un uomo - sembra di etnia Rom secondo le prime testimonianze - si è dato alla fuga. Negli alloggi popolari di via Helsinki e viale Kennedy vivono diversi esponenti delle famiglie nomadi "stanziali" del capoluogo pontino. La Polizia ha svolto un sopralluogo e ascoltato alcune persone, ma al momento non vengono forniti molti elementi.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:31