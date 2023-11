Tragedia sulle montagne di Roccasecca dei Volsci, muore un cacciatore di 62 anni

E' scivolato durante una battuta di caccia ed è finito in un dirupo. Ha perso la vita così un cacciatore di 62 anni questa mattina. L'incidente si è verificato sulla montagna di Roccasecca dei Volsci. La vittima, Giovanni Fettuccia , è di Pofi, in provincia di Frosinone, l'uomo è scivolato lungo un sentiero ed è finito in un dirupo battendo la testa contro una pietra.

Si trovava nella zona di Valdolenti quando è scivolato, in quel momento imperversava una pioggia battente, il cacciatore stava camminando insieme ad altri cacciatori lungo il pendio boscoso che porta a valle per andare a pranzo. E’ stato lungo il percorso che ha perso l'equilibrio volando giù nel dirupo, una caduta sulle pietre che gli è stata fatale. L'uomo è morto sul colpo. Sono stati due cacciatori che scendevano a valle con lui a chiamare i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Latina e i carabinieri di Priverno e Terracina, ma non è stato possibile raggiungere l'uomo a causa del luogo impervio, è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco di Ciampino che hanno effettuato il recupero della salma calandosi con l'ausilio del verricello.

Durante le operazioni di recupero del cadavere sono arrivati anche i sindaci di Roccasecca dei Volsci, Barbara Petroni , e di Pofi, Angelo Mattoccia , insieme alla moglie della vittima straziata dal dolore. «E’ con profondo dolore - ha dichiarato Petroni - che siamo vicino ai familiari dell’operaio Giovanni Fettuccia, e al collega di Pofi giunto nel luogo della disgrazia per sincerarsi di quanto accaduto».

La vittima, che lavorava come operaio comunale, faceva parte di una squadra di cacciatori che era arrivava sulla montagna di Roccasecca dei Volsci per una battuta di caccia al cinghiale.