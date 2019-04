Bus per la gita scolastica con estintori scaduti o mancanti, scatta la multa

Era tutto pronto per la gita scolastica, ma i bambini hanno dovuto ritardare la partenza perché il bus era privo degli estintori e quelli che aveva erano scaduti. E' quanto emerso da un controllo effettuato a Pontinia dalla Polizia stradale, nell'ambito delle verifiche ai pullman delle gite scolastiche.



La ditta di Pontinia proprietaria del pullman è stata contattata dagli agenti e ha provveduto alla sostituzione degli estintori, dopo essere stata comunque sanzionata per la mancanza. La gita è partita in ritardo, ma con tutte le misure di sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA