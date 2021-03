Una viletta nelle campagne tra San Felice Circeo e Borgo Montenero è esplosa la notte scorsa, a causa di una fuga di gas da una bombola di gpl. Estratto vivo l'unico occupante in quel momento: si tratta di un uomo di 63 anni che è stato soccorso dai vigili del fuoco e portato via da un'ambulanza del 118. Sul luogo dell'esplosione sono arrivati anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

