Paura nella notte ad Aprilia: attorno all'1.30 un enorme boato è stato avvertito in centro. A prendere fuoco un'ambulanza del 118 parcheggiata in via Guarneville a pochi passi da via dei Lauri. Il mezzo è stato completamente distrutto. A quanto pare ad esplodere sarebbero state delle bombole di ossigeno contenute all'interno. Sono in corso degli accertamenti per ricostruire i fatti.