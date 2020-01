Befana in piazza, c'è una novità: rocambolesco salvataggio dei vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriverà puntuale domenica 5 gennaio alle 18 la discesa della Befana dalla Torre del Comune di Latina. Una tradizione che si rinnova di anno in anno organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con i vigili del fuoco.La vecchina con la scopa e il sacco pieno di dolci e di carbone scenderà in piazza per incontrare i bambini della città e distribuire dolciumi e caramelle. Ad aiutarla, come da tradizione, i vigili del fuoco del comando provinciale che si cimenteranno, novità di questa edizione, anche in un rocambolesco “salvataggio”. Una volta atterrata, la vecchina tirerà fuori dal suo sacco dolci e caramelle per donarli a tutti i bimbi. L'amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.Dal 4 al 6 gennaio inoltre, il centro storico sarà animato anche dalla tradizionale Fiera della Befana. Tra Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, Via Emanuele Filiberto e Via Duca del Mare saranno posizionate 27 bancarelle con dolciumi, giocattoli e libri per bambini. Un ultimo appuntamento per salutare le festività natalizie 2019-2020.