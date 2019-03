Banditi si schiantano sulla Pontina dopo il colpo al centro commerciale

Rocambolesco furto al Conad del centro commerciale "Le Torri" a Latina. I banditi intorno alle 4 di questa notte hanno portato via la cassaforte, poi nella fuga lungo la Pontina sono usciti di strada, forse a causa della nebbia o forse per la velocità , alla rotonda della Plasmon.

Sono in atto le ricerche. Polizia Stradale e Vigili del Fuoco stanno perlustrando la zona. L'auto è finita dentro al canale e non si sa se i ladri siano riusciti a fuggire con la cassaforte o se siano rimasti intrappolati nel canale.