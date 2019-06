Latina, bimbo di 2 anni beve il detersivo trovato in casa: è gravissimo

Un bimbo di neanche 2 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma a seguito dell'ingestione di un acido disincrostante, di quelli utilizzati in casa per le pulizie. L'episodio è avvenuto a Latina nella serata di mercoledì 26, quando per cause ancora in fase di accertamento il bambino ha bevuto il liquido caustico.

I genitori si sono resi conto della gravità della cosa e lo hanno immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove date le condizioni del piccolo si è deciso di trasferirlo a Roma. La prognosi è riservata, dal "Bambino Gesù" confermano le gravi condizioni e parlano di situazione stabile del paziente.

