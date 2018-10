Avevano biglietto non convalidato, aggrediscono a calci e pugni a due controllori Cotral

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia aggressione ai danni di due controllari del Cotral in provincia di Latina. Gli episodi si sono verificati mercoledì nei pressi della StazioneFerroviaria di Monte San Biagio e a bordo della corsa Latina-Anzio. «Inentrambi i casi i passeggeri provvisti di biglietto non convalidatohanno aggredito con spinte e pugni gli agenti per tentare di sottrarsial controllo e fuggire - si legge in una nota della spa - Solo grazie alla collaborazione degli altri verificatori presenti e al tempestivo intervento delle forze dell'ordine è stato possibile identificare e denunciare gli aggressori».«La presidente e i vertici aziendali -prosegue la nota- esprimono solidarietà ai colleghi aggrediti e ringraziano le forze dell'ordine, auspicando che questi comportamenti trovino adeguata sanzione nelle sedi opportune». «Il fenomeno delle aggressioni ai controllori- dichiara la Presidente di Cotral, Amalia Colaceci- è il rovescio della medaglia dell'intensificazione dell'attività di contrasto all'evasione tariffaria che l'azienda persegue con determinazione da ormai tre anni e che ha permesso di incrementare del 30% le vendite di bigliettiCotral nel 2018 rispetto all'anno precedente. Nell'esprimere vicinanza e gratitudine ai verificatori e agli autisti controllori, in prima linea nel contrasto al fenomeno -conclude- ritengo doveroso ribadire che Cotral non arretrerà di un passo da questa scelta».