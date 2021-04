Autobus finisce fuori strada, paura per un gruppo di studenti a Cisterna di Latina

Spaventoso fuoristrada per 15 studenti, che questa mattina erano a bordo del pullman che è finito in una scolina su via Enrico Toti nella periferia di Cerciabella a Cisterna di Latina. Erano da poco passate le 7,30 quando il mezzo di linea ha incrociato un'altra vettura, l'autista cercando di evitare un frontale ha perso il copntrollo dell'autobus ed è finito in una scolina. Tutti illesi i ragazzi a bordo che dalle periferie usano il servizio di trasporto cittadino per raggiungere gli istituti scolastici del centro. Immediato l'intervento della Polizia Locale diretti sul posto dal comandante Raoul De Michelis. Gli agenti hanno provveduto al blocco del traffico per effettuare i rilievi del caso e permettere il recupero del mezzo pesante.

