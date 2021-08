Auto a fuoco a Latina: altre due in Via Muzio Scevola. Si indaga a tutto campo

Mercoledì 25 Agosto 2021, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 17:55

Anche la scorsa notte la polizia è dovuta intervenire per un incendio d'auto. Insieme ai vigili del fuoco, alle 03.50 circa, una volante è arrivata in Via Muzio Scevola a Latina, dove le fiamme stavano divorandouna Audi A3 e una Mercedes Classe B. La prima auto è andata completamente distrutta, mentre la seconda soltanto nella parte anteriore. Una terza auto ha riportati danni sulla fiancata, per il calore.

Sul posto anche la scientifica, che ha effettuato un sopralluogo: anche in questo caso, come per il rogo di Via Fiuggi dell'altra notte, non è stato possibile determinare con certezza le cause dell’incendio. La squadra mobile si sta occupando del caso, "svolgendo indagini a tutto campo volte anche ad individuare eventuali connessioni tra i due eventi e, in tale ottica, si stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza installati nell’area dell’incendio" - ha fatto sapere la questura in una nota.