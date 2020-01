Assicurazione auto, cala il premio in provincia di Latina rispetto a un anno fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi quattro cittadini della provincia ogni cento dovranno fare i conti, nel nuovo anno, con un aumento dell'assicurazione auto secondo l’analisi di Facile.it. Sono coloro che hanno dichiarato un sinistro con colpa nel 2019 e avranno un peggioramento della propria classe di merito .In provincia di Latina, la percentuale di automobilisti che sono ricorsi all’assicurazione per un sinistro con colpa è pari al 3,62%, valore più basso registrato in tutta la regione. Analizzando la graduatoria delle province laziali, al primo posto si trova Roma (5,14%); segue la provincia di Rieti (4,84%). Valori inferiori alla media regionale per Viterbo (4,54%) e Frosinone (3,64%). Chiude la classifica la provincia di Latina (3,62%).Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; per assicurare un veicolo nella provincia i Latina a dicembre 2019 occorrevano, in media, 644,33 euro, ovvero il 13,99% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di dicembre 2019 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Latina è stato di 644,33€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (673,46€) è del -4,33%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (749,14€) la tariffa media fa segnare un -13,99%. Va detto che in Italia la media è di 536,13 euro a polizzaRispetto ai dati basati su un campione di 5.307 preventivi RC auto calcolati nell'ultimo mese dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Latina la percentuale delle auto non assicurate risulta essere del 26.87% su un totale di 443.850 veicoli circolanti secondo i dati del ministero relativi al mese di febbrario dell’anno 2017.