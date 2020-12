Concorso per assistenti amministrativi alla Asl, tutto pronto per le prove. Previsti 3000 partecipanti

Tre varchi di accesso e quaranta aule: la Asl da domani - 28 dicembre - si prepara a far sostenere le prove scritte del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di Assistente Amministrativo cat. C» indetto in forma aggregata tra l'ASL di Frosinone, di Latina, di Viterbo e di Roma 3. Le prove si terranno in tre giorni - fino al 30 dicembre - a partire dalle ore 9,30 presso il Liceo Scientifico G. B. Grassi, in via Sant'Agostino n. 8 a Latina.

Il numero dei partecipanti (poco meno di tremila, 2906 per la precisione) ha costretto la Asl ad un complesso lavoro di organizzazione per rendere le prove compatibili con le attuali restrizioni imposte dal coronavirus.

I concorrenti sono stati suddivisi in cinque turni da 600 persone ciascuno: mattina e pomeriggio il 28 e il 29, solo la mattina il 30. Ad ogni turno i 600 aspiranti entreranno attraverso tre distinti varchi e prenderanno posto in sedici aule al primo piano della scuola e ventiquattro aule al secondo piano in un numero variabile adeguaqto all'ampiezza delle singole classi.

Ovviamente per partecipare al concorso nonostante le restrizioni imposte in queste feste di fine anno i concorrenti dovranno munirsi di autocertificazione chiarendo che si spostano per partecipare al concorso così come previsto dal Ministero dell'Interno. La prova pratica del concorso si terrà invece il 4 e il 5 gennaio 2021 a partire dalle ore 9,30 sempre presso il Liceo Scientifico G. B. Grassi.

