La "carica" dei candidati, in 500 al concorso per un posto alla Asl

Ne aspettavano 1300, sono arrivati meno della metà, ma sono sempre tanti per i soli 23 posti a disposizione. Primo concorso in era post-covid - o forse è il caso di dire in era ancora covid - in provincia di Latina. È quello per il quale si sono svolte ieri le prove. Parliamo di 23 posti per collaboratore amministrativo da destinare alla Asl di Latina. Erano arrivate da tutta Italia appunto 1300 domande e dopo diversi sopralluoghi si era deciso di tenere le prime prove di selezione al liceo scientifico Grassi.

Vedi anche > Presa in carico dei pazienti, tre sponsor per il progetto "+Vita" della Asl

Aule, corridoi, aula magna, tutto requisito per un giorno grazie al lavoro di preparazione e a quello svolto anche ieri dall'équipe dell'unità operativa complessa di reclutamento della Asl. Uno sforzo senza precedenti - l'ultimo concorso del genere nell'azienda pontina si perde nella notte dei tempi - per garantire lo svolgimento delle prove in totale sicurezza anche dal punto di vista sanitario. Fondamentale in questo senso la collaborazione del personale della vigilanza, utilizzato ieri in una mini trasferta - la sede della Asl dista poche centinaia di metri - per consentire il regolare svolgimento degli accessi. Misurata la temperatura a tutti i candidati, mascherine indossate e poi il via. Nei prossimi giorni le correzioni e una prima scrematura degli aspiranti collaboratori della Asl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA