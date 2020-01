Arriva la pioggia e torna il fenomeno della torbidità dell'acqua: inviate le autobotti da Acqualatina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'acqua è tornata torbida nel sud pontino. Sono bastate poche ore di pioggia intensa per scatenare di nuovo il fenomeno della torbidità dell'acqua erogata dalle due sorgenti che alimentano l'intero sud pontino, Mazzoccolo a Formia e Capodacqua a Spigno Saturnia. Il gestore idrico Acqualatina ha subito informato gli utenti e ha istituito il servizio delle autobotti nei punti nevralgici delle cittadine del sud pontino colpite dai disagi.A Formia in Piazza S. Erasmo, Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, Largo Paone lato mare e P.zzale Mercato Nuovo. A Gaeta in Via Monte Tortona angolo Monte cervino, Piazza Villa delle Sirene, Piazzale della ex Stazione e Corso Italia angolo via Firenze. A Minturno in Piazza Portanova, in Piazza Rotelli a Scauri e di fronte la Chiesa di San Biagio a Marina. In arrivo anche negli altri centri colpiti dal fenomeno.Proprio nei giorni scorsi numerose associazioni di consumatori e comitati, nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi presso la sala Rimbaud del Palazzo Municipale di Formia, avevano rinnovato la richiesta ad Acqualatina di ottenere precisi risarcimenti per il periodo in cui l'acqua non è stata potabile. Nell'intero golfo di Gaeta il fenomeno della torbidità si è protratto per oltre un mese.