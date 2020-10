Tenta la fuga e aggredisce i carabinieri, arrestato un 54enne

Un 54enne di Latina è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga e per aver aggredito i militari. L'uomo, alla vista dei carabinieri, ha cercato di dileguarsi ed appena raggiunto per essere sottoposto a controllo, ha tentato di disfarsi di una bustina di cocaina.

Tentando ancora di darsi alla fuga, ha colpito al volto ed al torace uno dei Carabinieri, finché non è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi risultando, dopo l'esame degli operatori del 118, anche positivo al test sui cannabinoidi.

La sostanza stupefacente, precedentemente dispersa durante la fuga, è stata in parte sequestrata. I due militari coinvolti nell'operazione, ricorsi alle cure mediche, hanno riportato lievi lesioni in seguito alla colluttazione.

