Armi e droga in casa, 40enne di Aprilia arrestato

È stato sorpreso con 3 chili e mezzo di cocaina e crack e sette pistole tutte perfettamente funzionanti. È stato così arrestato nelle scorse ore un 40enne di Aprilia residente in zona Toscanini. In casa dell’uomo i militari, entrati in azione all’alba, hanno rinvenuto un grosso quantitativo di droga, sono stati sequestrati 3 chili e 600 grammi di cocaina e crack, oltre a 105 grammi di hashish.Nell’abitazione dell'uomo, e in alcune pertinenze, sono state trovate anche 7 pistole perfettamente funzionanti, tutte risultate rubate, un silenziatore, centinaia di proiettili di vario calibro (tra cui del munizionamento da guerra calibro 7.62 Nato) e due giubbotti antiproiettile. L'uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.