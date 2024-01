Premio di poesia "Masio Lauretti", aperte le iscrizioni per la nona edizione

Nona edizione del premio di poesia "Masio Lauretti", dedicato al medico di Aprilia prematuramente scomparso. Un'iniziativa che ha varcato i confini nazionali ed è aperta a studenti dall'Albania all'Ungheria, dal Kosovo alla Turchia, dall'Ucraina a Cipro.

L'intento è quello di «promuovere la poesia tra le nuove generazioni quale importante mezzo espressivo nella complicata fascia d’età che va dalla pubertà all’età adulta - spiegano gli organizzatori - gli adolescenti hanno bisogno di nutrirsi di pensieri per completare la maturazione della loro mente, sviluppando la riflessione e l’autoriflessione, il linguaggio, la regolazione dei comportamenti e delle emozioni. La poesia è una possibilità in più, poiché attraverso il processo di creazione poetica i giovani possono ritrovare il piacere di seguire un processo di maturazione e di sviluppo che non può completarsi nell’immediatezza di un click. In tal modo la poesia diventa mappa e guida per iniziare e terminare futuri processi creativi e di pensiero».

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 25 febbraio, la premiazione si terrà ad Aprilia nell'aprile prossimo. Il bando contiene tutte le informazioni per partecipare.