Aprilia, fulmine scatena incendio in un fienile con porcilaia: vigili del fuoco salvano decine di maiali

Grosso incendio ieri sera ad Aprilia in un fienile in via Carroceto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia che hanno iniziato le operazioni di spegnimento, quindi sono arrivate due autobotti dal comando di Latina. Il violento rogo stava minacciando una struttura adiacente con all'interno un allevamento di suini.

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero nella struttura in cui sono ricoverati gli animali. L'incendio sembra sia stato causato da un fulmine, al momento dell'evento in zona si era abbattuto infatti un violento temporale.

Ultimo aggiornamento: 11:58

