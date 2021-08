Ambulanze 118 nuove e ferme, mentre il territorio resta scoperto per i trasferimenti

Venerdì 27 Agosto 2021, 08:38

Dalle urgenze ai trasferimenti ordinari, con il territorio che resta scoperto. Succede sempre più frequentemente in provincia di Latina, dove la "coperta" delle ambulanze è purtroppo corta. Nonostante due mezzi nuovi che , dovevano servire per il trasporto covid - rimasti fermi nel parcheggio della centrale pontina di Ares 118 - si utilizzano quelli per le urgenze in servizi ordinari che spesso comportano lunghe attese e lasciano senza servizio le zone di competenza. La notte scorsa a Fondi non c'era un'ambulanza perché sono stati effettuati trasferimenti e in caso di necessità sarebbero intervenute quelle delle città limitrofe, ammesso non fossero già su altri servizi. Nei giorni scorsi a Minturno è rimasta scoperta la postazione, altre difficoltà si sono riscontrate anche a Terracina di recente.