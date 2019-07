Pallanuoto, colpo del Latina Anzio: arriva Amaurys Perez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina Anzio Pallanuoto chiude il mercato con una trattativa prestigiosa: Amaurys Perez. Un grande atleta, uno dei personaggi più conosciuti dal grande pubblico per via della sua partecipazione ai programmi televisivi “Ballando con le stelle” e “L'isola dei famosi”.«Una trattativa - spiega la società - chiusa in pochissimi giorni grazie alla caparbietà della dirigenza nerazzurra.Amaurys ha sposato subito il nostro progetto ambizioso, la sua forte volontà e convinzione hanno poi fatto il resto. Grandissimo entusiasmo ha portato l’annuncio dell’arrivo di Amaurys tra gli addetti ai lavori e soprattutto per il presidente Francesco Damiani, che ha dato l’assenso per chiudere un grandissimo acquisto».Un grande atleta che ha manifestato fin da subito la voglia di rimettersi in discussione per un importante obiettivo della società: il ritorno nella massima serie nazionale, sfiorata l’anno scorso. Una parte importante nella chiusura della trattativa è da attribuire al coach Maurizio Mirarchi che lo ha allenato con l’Acquachiara in A1.«Abbiamo la consapevolezza - conclude la società - che insieme a tutti gli altri grandi atleti che quest’anno faranno parte della rosa , farà tornare il grandissimo pubblico nella piscina di Anzio ad ammirare la pallanuoto ad alti livelli. Un grande campione che nel suo palmares annovera con la squadra Italiana la medaglia d'argento nella World League e i Mondiali nel 2011 ,nel 2012, l'argento olimpico a Londra e il bronzo nella World League disputata ad Almaty, un Campionato Europeo e una edizione dei Giochi del Mediterraneo, con all'attivo 102 presenze nella nazionale azzurra».