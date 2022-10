Gf Vip, Amaurys e quel gesto per aiutare Nikita: «Stavo piangendo come una dannata»

Lunedì 17 Ottobre 2022, 12:19

Nella casa del GF Vip, Amaurys è apparso molto protettivo nei confronti di Nikita. “Ama mi ha recuperato un costume me l’ha lanciato dicendo ‘Adesso ti butti in acqua, prima di chiudermi in confessionale, stavo piangendo come una dannata’” ha spiegato la modella a George. “Amaurys e George sono così protettivi nei confronti di NIkita” ha notato un altro spettatore. “Il senso di protezione che George, Amaurys e Luca hanno verso Nikita è qualcosa di bellissimo. Loro hanno saputo cogliere la bellezza interiore di questa ragazza” ha scritto qualcun altro. Qualcun altro invece ha provato a ipotizzare quanto accaduto: “Quanto ci vogliamo scommettere che Nikita è crollata per quella frase di Cristina in cui ha detto che se la gente non le si avvicina c’è un motivo e deve cambiare modo di essere? È veramente brutto sentirsi dire di essere sbagliata”.

