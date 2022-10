GfVip, Carolina scoppia in lacrime per colpa di Amaurys: «Sei stato violento e aggressivo»

Venerdì 21 Ottobre 2022, 12:55

Dopo la puntata in diretta al GF Vip, nella casa il clima è rimasto tutt'altro che disteso. Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno discusso pesantemente e Carolina Marconi si è messa nel mezzo per cercare di calmarli. Nella notte, Carolina ha accusato il colpo, scoppiando a piangere. La donna ha spiegato allo sportivo che lo scontro ha risvegliato in lei il dolore di aver ricevuto delle violenze fisiche e verbali in passato. "Tu e Charlie siete stati violenti [...] Mi hai sollecitato qualcosa, per questo piango. Mi ricordo di situazioni della mia vita che mi infastidiscono. Qui non posso parlare di queste cose delicate" ha spiegato Carolina. Amaurys ha cercato spiegarsi: "Non sapevo che avessi subito violenza. Partecipo ogni anno alle cose contro la violenza sulle donne. Urlavo contro Charlie perché il signor tuttologo è arrivato a dirmi cosa devo o non devo dire"

