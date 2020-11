Distanziamento anti-Covid da garantire anche in occasione della commemorazione dei defunti. I sindaci pontini rispondono positivamente all'appello lanciato dall'Unità di crisi della Regione Lazio finalizzato ad adottare i provvedimenti necessari ad evitare assembramenti nei cimiteri in occasione dei giorni in cui è prevista, per la ricorrenza specifica e per la festività di Ognissanti, una maggiore affluenza.

LATINA

In particolare, nella città capoluogo, il provvedimento adottato è quello di una modifica alla circolazione per la limitazione del traffico e della sosta fino a domani, 2 novembre, nella zona del cimitero. Istituito, fino alle 17.30 di domani, il senso unico per tutti i veicoli sui tratti in uscita e in entrata al cimitero utilizzando oltre a viale della Rimembranza anche una strada privata in parallelo. Tutti i dettagli sono contenuti nell'ordinanza 281 della Polizia Municipale.

APRILIA

L'accesso al cimitero di Aprilia è consentito dalle 7.30 alle 17.30. Previste modalità di contingentamento. Il Comune ricorda ai cittadini che dovranno essere rispettate con attenzione le regole sul distanziamento e l'uso costante della mascherina per coprire bocca e naso. Infine, non sono previste celebrazioni liturgiche né oggi né domani. Il sindaco Antonio Terra si recherà presso il cimitero nella mattinata di domani, per deporre una corona di fiori in memoria dei cittadini defunti.

CISTERNA

Divieto di sosta e di circolazione nel piazzale antistante il cimitero di Cisterna di Latina, aperto dalle 7e30 alle 17. Disposti camminamenti obbligatori per evitare forme di assembramento. La commemorazione dei defunti afferma il sindaco Mauro Carturan è un momento di importante riflessione e vicinanza ai nostri cari scomparsi. E' pertanto un atto al quale difficilmente dobbiamo rinunciare, ma deve essere anche una prova di grande responsabilità e rispetto, per se stessi e per gli altri.

PRIVERNO

Oggi alle 15 il sindaco di Priverno e le locali associazioni di Protezione civile e Anc deporranno la corona di alloro in onore dei Defunti e dei Caduti in Guerra, presso il cimitero. La cerimonia sarà in forma statica.

SABAUDIA

Orario continuato al cimitero di Sabaudia, dalle 8.30 alle 16.30 per favorire le visite scaglionate. Obbligatorio utilizzare nel modo corretto la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e igienizzazione frequentemente le mani. Predisposto un camminamento ad hoc per l'acquisto dei fiori sempre al fine di prevenire situazioni pericolo di trasmissione del virus.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA