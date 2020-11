Covid, contagi nella Rsa e in una scuola di Cori: scatta la quarantena

Contagi nella Rsa e presso l'istituto scolastico "Cesare Chiominto" di Cori che sono state messe in quarantena. La struttura per anziani interamente, la scuola solo riguardo alle classi interessate. Lo ha reso noto via social il sindaco, Mauro De Lillis, nella giornata di ieri sabato 31 ottobre: «In Provincia di Latina si registrano 205 nuovi casi positivi, di cui 3 nel Comune di Cori. Oggi, invece, sono stati registrati casi di positività presso la RSA di Cori e presso l'Istituto Scolastico Cesare Chiominto. Tali dati saranno ufficializzati con il bollettino di domani , pertanto domani vi comunicherò puntualmente il quadro generale della situazione anche alla luce delle diverse persone che sono guarite».

«So benissimo che tutti noi stiamo assumendo comportamenti responsabili per contrastare la diffusione del virus, ma possiamo e dobbiamo fare di più , per il nostro e , sopratutto, per il bene degli altri».

