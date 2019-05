All'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina nuovi dirigenti per neurochirurgia e ortopedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi dirigenti per i reparti di neurochirurgia e ortopedia al Santa Maria Goretti di Latina. Si sono concluse, infatti, le attività di selezione e il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, ha scelto i professionisti chiamati a guidare due unità operative di fondamentale importanza nell'offerta sanitaria sul territorio.A neurochirurgia, dopo oltre un anno di reggenza affidata di fatto al San Camillo di Roma che aveva un neurochirurgo che seguiva anche le vicende pontine, arriva Angelo Pompucci, 53 anni, dal Gemelli. Originario dell'Aquila, laurea e specializzazione all'università del Cattolica del Sacro Cuore, è dal 2000 al policlinico universitario di Roma dove presta servizio nell'unità operativa di Neurotraumatologia. Ha effettuato oltre 1000 interventi di neurochirurgia cranica e spinale. È docente di Neurotraumatologia nel corso di Specializzazione in Neurochirurgia e Docente di Neurochirurgia nel corso di laurea triennale in Neurofisiopatologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Prenderà servizio al Goretti a partire dal 3 giugno. A lui si chiede, di fatto, di rilanciare un reparto che ne ha passate di tutti i colori .È arrivato già nei giorni scorsi, invece, Alessandro Are, 58 anni, ortopedico, romano, laurea e specializzazione alla Sapienza. Il nuovo dirigente proviene dal Policlinico Casilino di Roma, dove ha diretto l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia, ma ha avuto esperienze anche negli ospedali di Marino, Anzio e al Sandro Pertini di Roma, oltre che nella casa di cura privata Villa Stuart, sempre nella Capitale.È del 13 maggio, invece, l'autorizzazione del commissario ad acta della sanità nel Lazio, Nicola Zingaretti, a bandire concorsi per 9 unità operative complesse in provincia di Latina sulle 94 in tutto il Lazio. Novità in vista per prevenzione attiva, chirurgia generale al Dea di I livello, salute mentale, direzione medica al Dea di I livello, igiene degli alimenti e produzioni zootecniche, ortopedia e traumatologia Dea di I livello, ginecologia e ostetricia di Fondi, patologia clinica al Goretti e medicina generale a Terracina/Fondi.