Il pallavolista della Gestioni&Soluzioni Sabaudia, e corteggiatore di Uomini e Donne su Canale 5, Alessandro Graziani è stato sospeso dall'attività agonistica perché è risultato positivo al controllo antidoping e la sua società ha rescisso il contratto. La verifica, disposta dal Ministero della Salute, è arrivata al termine della gara del campionato maschile di pallavolo di serie A3 tra Menghi Shoes Macerata e Gestioni&Soluzioni Sabaudia che s'è disputata a Macerata il 9 febbraio scorso. Il pallavolista è anche un volto noto della tv visto che è un "corteggiatore" del programma di Maria De Filippi ma in passato è stato anche un "tentatore" di Temptation Island, sempre su Canale 5, nella storia tra Pago e Serena Enardu.

Il presidente della società di Sabaudia, Alessandro Pozzuoli, viste le circostanze ha chiarito: «Siamo affranti per la notizia, che ci ha colto di sorpresa, conoscendo Alessandro per la sua serietà, sempre dimostrata in campo agonistico, siamo profondamente addolorati ma dobbiamo rescindere immediatamente il contratto che ci lega all’atleta per difendere i valori che hanno sempre caratterizzato il Volley Sabaudia. Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping, in secondo luogo riteniamo che le ragioni dei valori che ispirano il nostro sport debbano essere la guida per la gestione delle nostre squadre».



Ultimo aggiornamento: 12:03

