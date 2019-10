Temptation Island Vip, il single Alessandro Graziani e Serena Enardu: «Tra di noi una questione di sensazioni»

“Il primo giorno ho visto Serena e a primo impatto ho provato immediatamente una curiosità inaspettata. Più passava il tempo e più ci legava una questione di sensazioni”, la relazione fra Serena Enardu e il fidanzato Pago è finita dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip, dove ‘è stata molto vicina al single tentatore Alessandro Graziani.

Temptation Island vip, valanga di insulti social a Serena Enardu. Il cantante: «Ho già pianto abbastanza»

Per lui Serena è stata la donna più coraggiosa dell’edizione: “Nel villaggio ho conosciuto una donna di carattere, sincera, ma soprattutto coraggiosa – ha spiegato al Magazine di Uomini e donne - Lei è stata all’unica, a mio avviso, a mettersi in gioco davvero e arrivare fino in fondo a tutti i suoi dubbi. Sa quello che vuole, sa come ottenerlo e non asseconda la vita a ciò che offre”.





Ha cercato di mantenere le distanze quanto ha potuto (“Ho sempre cercato di costruire con lei un rapporto trasparente, provando a restare al mio posto, anche se a volte, mi risultava difficile ricordare sempre che dall’altra parte c’era un uomo legato sentimentalmente a lei”) e non manda giù i numerosi commenti negativi sul web: “Non vedo perché una donna con un figlio debba privarsi di fare esperienze di vita e debba essere giudicata per questo”.

