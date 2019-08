Albero cade sulla linea elettrica e manda in tilt la sorgente Capodacqua: disagi in molte zone di Formia

Questa mattina un albero è caduto tranciando la linea dell’alta tensione Enel che alimenta la stazione di pompaggio di Capodacqua. Per questo motivo il flusso idrico che serve Formia è stato interrotto. «Le prime ripercussioni si stanno verificando nella frazione di Penitro - spiegano dal Comune di Formia - ma si estenderanno alle altre zone della città».



I tecnici Enel stanno lavorando per ripristinare la linea elettrica e stimano che l'intervento verrà ultimato entro la tarda mattinata e ciò permetterà un temporaneo ritorno del flusso idrico alla normalità.

«Per permettere il ripristino totale della linea elettrica, l’Enel dovrà intervenire nuovamente nel pomeriggio - comunicano dal Comune - quindi oggi nelle ore pomeridiane e in serata si potranno verificare ancora delle interruzioni di flusso idrico». © RIPRODUZIONE RISERVATA