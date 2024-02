Lunedì 5 Febbraio 2024, 09:15

APRILIA

Lo aggrediscono e poi lo accoltellano davanti alle poste. Ancora un grave episodio nella notte tra sabato e domenica ad Aprilia. Un uomo di 39 anni di origine straniera è stato ferito a colpi di coltello a largo Marconi, a pochi passi dall'ufficio postale. Secondo le prime ricostruzioni, almeno due le persone che avrebbero aggredito la vittima. Il 39enne è stato colpito a calci e pugni e poi ferito da una lama alle braccia e alle gambe. Gli aggressori lo hanno abbandonato in una pozza di sangue a pochi metri dall'ufficio postale e si sono dileguati per le vie del centro urbano. Lo straniero è riuscito a chiedere aiuto. Una volta soccorso, è stato portato all'ospedale Città di Aprilia dove è stato medicato. Non è in pericolo di vita. A largo Marconi, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono sopraggiunti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio. I militari hanno immediatamente dato avvio alle indagini per risalire ai responsabili dell'accoltellamento. Sono state ascoltate le poche persone presenti in quel momento a largo Marconi per ricostruire quanto accaduto poco prima in strada.Al momento non si esclude nulla, dalla rissa tra ubriachi sfociata in vera e propria aggressione, all'agguato. Da capire anche cosa racconterà nelle prossime ore agli investigatori dell'Arma la stessa vittima. Oltre alle ferite agli arti provocate dall'accoltellamento, il 39enne ha subito qualche lesione interna, dovuta dai calci e dai pugni ricevuti durante il pestaggio. Importanti anche i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti in largo Marconi. Dalle immagini i carabinieri di via Tiberio confidano di avere qualche elemento in più sugli aggressori. Di certo, dopo una settimana ad alta tensione, non si respira un bel clima in città. Troppi gli avvenimenti, più o meno cruenti, che hanno turbato non poco la comunità apriliana.Sette giorni pesanti inaugurati dalla saracinesca della palestra di via delle Margherite andata a fuoco e proseguita con l'inquietante episodio accaduto in via Lombardia. Cinque colpi di pistola esplosi, di cui tre andati a segno, contro una Porsche Cayenne parcheggiata. Una gravissima intimidazione, un segnale inviato a qualcuno su cui i militari stanno ancora indagando. Una settimana di fuoco condita da altri due episodi avvenuti nel weekend appena passato. Prima un ragazzo di ventuno anni aggredito e rapinato del cellulare e del personal computer in piazza Benedetto Croce e poi l'accoltellamento a largo Marconi. Fatti accaduti non in qualche lontana periferia apriliana, dove un controllo capillare del territorio è oggettivamente più difficile, ma nel pieno centro cittadino. Una escalation di eventi criminosi che preoccupa tutti.