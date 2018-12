Accoltellato dopo una lite al Nicolosi: uomo ricoverato al Goretti, fermato l'aggressore

Lite questo pomeriggio in via Marchiafava, al quartiere Nicolosi. Un uomo è stato accoltellato ed è stato trasferito al Goretti. Sul posto è intervenuta la polizia e i sanitari del 118. L'uomo è stato ferito con una coltellata alla schiena e probabilmente con una bottiglia alla faccia, al Goretti è arrivato in codice rosso per dinamica e non è in pericolo di vita. L'aggressore si è dato alla fuga ed è stato rintracciato in serata. E' in stato di fermo.



La lite, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta perché la vittima ha difeso la compagna da alcuni apprezzamenti dell'aggressore.