A Terracina la presentazione del romanzo: "Il segreto del vicolo delle belle"

Si intitola “Il Segreto di Vicolo delle Belle- Una romana ci racconta la sua Terracina” ed è il libro che sarà presentato il 30 agosto a Terracina, alle 20, in occasione dell’evento “Aspettando il Terracina Book Festival”, presso la sala Fabrizio Abbate del Palazzo della Bonifica Pontina (piazza Santa Domitilla).



Il libro è il romanzo di esordio di Marika Campeti (Apollo Edizioni) e vede una Terracina vissuta attraverso tre epoche diverse, il presente di Sarah, una ragazza alla ricerca di sé, gli anni 90 vissuti attraverso gli occhi di Sofia, una avvenente signora della buona società romana, e il 1943, dove l’autrice ricostruisce la giornata del 4 settembre vissuta da chi in tempo di guerra viveva il dolore della perdita della protezione maschile: le donne. Un passato drammatico che si lega a una leggenda realmente narrata dalle donne anziane di Terracina Jerta: quale segreto era nascosto in Vicolo delle Belle?



Il romanzo segue una doppia narrazione: una è quella che si snoda sotto gli occhi del lettore, l’altra è un filo temporale intimo, legato ai ricordi della sua infanzia, espresso attraverso dei preziosi cammei nascosti tra le righe.



La trama in breve: “Il segreto di Vicolo delle Belle” ci guida in un viaggio nella medina di Tangeri, dove Sarah, una ragazza in fuga dal passato, cerca di curare le ferite dell’anima intrecciando una relazione con un misterioso tessitore di tappeti. Ma la malattia di sua nonna Sofia la richiamerà in Italia, e la metterà sulle tracce di un doloroso segreto celato tra i vicoli antichi della città di Terracina. E’ lì che andrà per scoprire la verità sul passato della nonna, respirando il polveroso odore di un segreto inconfessabile. Il 4 settembre 1943 la città di Terracina veniva attaccata dal cielo: sotto i bombardamenti i destini di due donne si intrecceranno per sempre. E’ Nina a lasciare le tracce di un peccato impronunciabile: una donna nascosta tra le alte scale di Vicolo delle Belle, che tesse senza pietà il destino delle generazioni future.



L’autrice Marika Campeti si occupa di comunicazione sanitaria in ambito pubblico. La copertina del libro riporta l’opera pittorica “Il segreto” di Barbara di Mauro commissionata appositamente per il romanzo. Anche il quadro ha in sé dei “segreti”, si tratta di dettagli materici inseriti nell’opera che richiamano alla trama, starà al lettore scoprirli e collegarli tra loro.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



