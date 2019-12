A Javier Zanetti il Premio Mecenate dello Sport in memoria di Varaldo Di Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà assegnato al vice presidente dell'Inter e intramontabile bandiera nerazzurra Javier Zanetti, il Premio Mecenate dello Sport "Varaldo Di Pietro", 2019. La cerimonia di consegna del riconoscimento, che gode del patrocinio del Coni e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, si svolgerà a Milano il prossimo 11 dicembre (alle 11 nella sala Executive dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’) alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di prestigiosi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo.Il premio, promosso dalla “Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro” è giunto all’ottava edizione e intende dare un riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale.«Simbolo dei più alti valori dello sport a livello internazionale, prima da atleta e oggi da dirigente, Javier Zanetti è una delle figure più rappresentative per le sue qualità di uomo di sport, a cui ha voluto legare una intensa attività di carattere sociale con importanti iniziative di solidarietà» spiegano gli organizzatori.Il Comitato tecnico composto da giornalisti ed esponenti nazionali del mondo dello sport, presieduto dal dott. Giovanni Di Pietro, presidente della “Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro”, ha deciso di assegnare il riconoscimento a Javier Zanetti con la seguente motivazione: «Esemplare figura di uomo di sport, Javier Zanetti rappresenta un riferimento a livello mondiale per la sua riconosciuta capacità di comunicare, in campo e fuori, alti valori etici e morali attraverso l’attività sportiva e umanitaria. Campione di stile e professionalità, si è sempre battuto dimostrando grande fair play nel raggiungimento dei propri obiettivi con tenacia, coraggio e lealtà. Detentore del record di presenze con la maglia dell’Inter, ha contribuito in modo essenziale alla promozione dell’immagine sportiva nel mondo coniugando la sua figura di campione esemplare con l’impegno sociale attraverso la Fondazione Pupi, costituita nel 2002 per supportare i bambini disagiati. È inoltre dal 2006 ambasciatore di “SOS Villaggi dei bambini “, associazione onlus per i diritti dell’infanzia».Javier Zanetti è, inoltre, testimonial di Special Olympics, organizzazione che a livello mondiale si occupa dell'attività sportiva degli atleti con disabilità intellettiva, e di cui una rappresentativa di atleti e dirigenti presenzierà all'evento. Succede nell’albo d’oro del prestigioso riconoscimento ad altre importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy e Lavinia Biagiotti.