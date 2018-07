A Gaeta al via la XXX edizione del Memorial Calise. Spazio anche al campionato italiano

di Andrea Gionti

Parte domani a Gaeta la XXX edizione del Memorial Calise, il meeting internazionale di beach handball , una delle tappe del’Ebt (European Beach Handball Tour). Trenta squadre –16 maschili e 14 femminili – provenienti in gran parte dall’Italia, ma anche da Croazia, Olanda, Francia, Svizzera, Albania e Gran Bretagna. Per quanto concerne il torneo tricolore in campo maschile si sfidano Handball Messina, Parma, Grosseto Primavera, Asalb Bastia, Carrara, Grosseto Handball, Oderzo e il Team Italia e nel femminile Grosseto Handball, HC Fondi, Montecarlo, Handball Messina e anche qui Team Italia. La formula della manifestazione farà sì che le squadre italiane incrocino anche tutte le altre formazioni iscritte al Memorial Calise. I quattro gironi maschili:

Gruppo A: Chemo Profili Zagreb (Croazia), Team Tchatcheur (Francia), Gaeta Handball ’84 (ITA), Wasserschloss (Svizzera)

Gruppo B: THSV Camelot (Olanda), Beach Boys Salerno (ITA), Beach Eagles (Albania), Team France

Gruppo C: Team Italia, Grosseto Handball Primavera, Parma Pallamano, Bastia Umbra

Gruppo D: Handball Messina, Pallamano Carrara, Grosseto Handball, Oderzo.

In campo femminile

Gruppo A: Detono Zagreb (Croazia), London, Cassano Magnago (ITA), Grosseto Handball (ITA), THSV Tilburg (Olanda), Handball Messina (ITA)

Gruppo B: Beachqueens (Svizzera), THSV Camelot A (Olanda), Team Italia (ITA), Beach Princesses (Svizzera) e le italiane HC Fondi Pallamano Montecarlo.

