Nell’ambito della campagna di prevenzione denominata “Mario Valerio: presente”, promossa dall’associazione “Il Cuore di…” , si terrà domani, martedì, alle 10, al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, un convegno sulle malattie cardiovascolari in età giovanile. Relatori Luigi Sciarra, docente di Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università degli Studi de L’Aquila e presidente nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport; Lara Guerrini, medico superiore della Polizia di Stato presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma e consulente endocrinologo del centro clinico di medicina legale e medicina preventiva della Polizia di Stato; e Raffaele Papa, primario del Reparto di Cardiologia dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Tra i supporter dell'evento c’è anche il campione olimpico di Tokio e mondiale a Budapest di salto con l’asta Gianmarco Tamberi, il quale porterà il suo saluto attraverso un video, "con la speranza, quando sarò a Formia per allenamenti e raduni, di approfondire la conoscenza con l’associazione Il Cuore di”. Un'associazione che nasce in memoria di Mario Valerio, scomparso a soli 21 anni il 17 agosto 2019 e voluta dai genitori Nunzia e Giuseppe, con l’intento di diffondere una corretta informazione e di favorire la conoscenza, la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con particolare riferimento alla displasia o cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro in età adolescenziale.