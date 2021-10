Lunedì 25 Ottobre 2021, 07:53

Chi sia, nessuno lo sa. Neppure lui che l'ha incontrata e ha passato con lei un viaggio in treno da Padova a Ferrara. L'unica cosa che sa è che è di Mestre e studia Medicina a nel capoluogo estense, nello stesso ateneo in cui lui Théo Bonfils, ventenne francese, originario di Lione, è iscritto a Giurisprudenza. Così, per cercarla, ha tappezzato Ferrara di volantini, aprendo anche un indirizzo mail per l'occasione.

«Ciao! Sono alla tua ricerca. Sono il francese del treno Mestre-Ferrara di domenica 17 ottobre. Frequenti la facoltà di medicina, sei agli ultimi anni, sei di Mestre, sei gentile e raffinata. Non dormo più. Scrivimi al più presto su francesetreno@virgilio.it» recita il foglio affisso ai lampioni della luce, ai semafori, alle fermate degli autous.

La storia, come l'ha raccontata l'edizione di Ferrara de Il Resto del Carlino, è iniziata quando il ventenne francese, domenica scorsa, dopo una gita a Padova per visitare la città del Santo si è trovato faccia a faccia sul treno di ritorno con una ragazza.



Tra i due è iniziata una chiacchierata e lei - ha raccontato Théo Bonfils al Carlino - gli ha detto di essere di Mestre ma di studiare a Ferrara. Un'ora di racconti che hanno colpito il giovane studente di Lione che si è reso conto di aver commesso anche un errore di tattica. Arrivati a destinazione i due si separano ma per il ventenne iscritto a Giurisprudenza quel saluto non può essere un addio ma deve essere l'inizio di un amore.

Le sue parole, così come i cartelli, sono diventati subito virali tanto che il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha rilanciato la vicenda sulla propria pagina pubblica: «Un vero e proprio colpo di fulmine insomma, avvenuto non sui social, come avviene sempre più frequente oggi, ma di persona, guardandosi negli occhi e raccontandosi le proprie passioni - scrive Fabbri - Cosa c'è di strano? Nulla. O almeno non dovrebbe esserlo. Con questo post voglio aiutare anche io Theo a ritrovare la ragazza del treno, sperando che possa essere anche lei felice di ritrovarlo. In bocca al lupo Theo! Attendiamo fiduciosi gli sviluppi».