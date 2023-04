Vito Bugliarello, annegato per salvare due ragazzini a Siracusa: «Non sapeva nuotare ma non ci ha pensato un attimo»

Quando ha visto due ragazzini in acqua sbracciarsi per chiedere aiuto non ci ha pensato un attimo. Anche se Vito Bugliarello, il 35enne annegato nello specchio di mare tra Siracusa e Avola, non sapeva nuotare. Ha legato due teli, li ha gettati in acqua usandoli come una corda. Ma è scivolato non riuscendo più a risalire. L'amico che era con lui l'ha visto sparire tra le onde. I soccorsi sono arrivati poco dopo: erano le cinque di pomeriggio di sabato. Il suo corpo è stato ritrovato dopo 24 ore dai sommozzatori tra gli scogli, vicino alla riva. E' morto da eroe, nel tentativo di salvare due giovani.

Cosa è successo

Il mare quel pomeriggio era molto mosso e la risacca potente. I due ragazzini, entrambi minorenni, hanno approfittato della giornata primaverile per fare un bagno nei pressi del ponte di

Cassibile. Poi però qualcosa è andato storto. I due una volta in acqua hanno avuto difficoltà a tornare a riva e

Bugliarello, che ha visto tutto dalla terraferma, ha deciso di aiutarli: ha legato due teli e li ha gettati in acqua usandoli come una corda. Uno dei due ragazzi è riuscito ad afferrarne un capo, a tornare verso la riva e a tirare con sè il compagno. Vito, invece, ha mollato la presa e il mare l'ha trascinato via.

Chi era

Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l'Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook da Mykonos a Pukhet. Molti gli amici e conoscenti che gli rendono omaggio sui social chiamandolo 'eroè e apprezzando il suo coraggio e altruismo. «Staremo sempre vicino alla famiglia Bugliarello. Cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto», scrive un utente sotto il profilo del ragazzo. Sulla sua morte la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

Non sapeva nuotare

Pierpaolo, un amico di Vito, racconta al Corriere della Sera: «Per capire che ragazzo fosse basta dire che pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano facendo il bagno nonostante il mare, sabato, fosse in condizioni proibitive. Non ci ha nemmeno riflettuto, lui era così».

Molto conosciuto nel suo paese, Floridia, cresciuto in una famiglia religiosissima — i genitori sono due catechisti — Vito aveva una passione: il mare. Anche se a nuotare non aveva mai imparato. �Ci andava ogni giorno, passeggiava, ne respirava il profumo. Lo faceva stare bene�, racconta Pierpaolo che dell’amico conserva l’ultimo messaggio: �Sabato mattina mi aveva scritto: “Oggi bici”? Era uno sportivo, amava la mountain bike e spesso uscivamo insieme, ma gli ho dovuto rispondere che non sarei potuto andare, perch� dovevo lavorare�. Vito allora aveva scelto di andare a passeggiare sulla scogliera. �Si � trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La vita � cos� purtroppo�, dice con la voce rotta. Sulla vicenda ha aperto una indagine la procura di Siracusa che dovr� cercare di ricostruirne i dettagli e la dinamica esatta. Di certo interrogher� i due adolescenti salvi grazie al sacrificio di Vito. Decine i post di cordoglio su Facebook. Tra i primi a rendere omaggio al coraggio del giovane � stato il sindaco di Floridia Marco Carianni che ieri pomeriggio � andato a trovare i genitori.

24 aprile 2023 (modifica il 24 aprile 2023 | 07:15)

