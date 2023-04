La moglie cade dal sesto piano dell'hotel, marito 40enne arrestato: giallo a Benidorm, erano in vacanza

Un turista è agli arresti a Benidorm, in Spagna con l'accusa di tentato omicidio dopo che sua moglie è precipitata dal balcone del sesto piano di un hotel. L'uomo, 40 anni, è britannico, così come la donna (36 anni) ricoverata in condizioni critiche in ospedale. I turisti alloggiavano nell'hotel a quattro stelle Rio Park.

Benidorm, cosa sappiamo

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Un portavoce della polizia nazionale spagnola ha rivelato: «Un uomo britannico è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo che sua moglie, anch'essa britannica, è precipitata dal balcone del sesto piano del loro hotel a Benidorm. L'arresto è una misura preventiva e spetterà al giudice decidere cosa accadrà. La coppia condivideva la stessa stanza».

La corsa in ospedale

La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale Marina Baixa di Villajoyosa, vicino Benidorm, dove si trova tuttora. Le sue condizioni sono "critiche" a causa delle lesioni multiple sofferte nell'impatto terribile con il suolo. Testimoni hanno detto alla polizia che l'uomo era nella loro camera d'albergo e la donna sul balcone quando è precipitata. Una fonte ben informata ha detto: «È troppo presto in questa fase per dire cosa è successo, se si sia trattato di un incidente, di un tentato suicidio o di un crimine». L'hotel Rio Park si trova in una zona tranquilla di Benidorm (perla della Costa Blanca), a soli cinque minuti a piedi dalla famosa spiaggia di Levante.

Non è ancora chiaro quando l'uomo si presenterà in tribunale. L'udienza sarà privata, come è prassi in Spagna, dove solo i processi si svolgono in pubblico. Il giudice dovrà decidere se rilasciare su cauzione il sospettato in attesa di un'indagine in corso o incarcerarlo, ma potrebbe anche decidere il non luogo a procedere se non emergessero elementi di colpevolezza.

