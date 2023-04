Torino, 18enne si tuffa nel Po per scommessa e muore annegato: il cadavere ripescato dai pompieri

«Adesso vi faccio vedere io, attraverso il fiume a nuoto così vinco la scommessa». E lo ha fatto davvero: tolte le scarpe e il giubbotto, si è tuffato in acqua. Davanti agli occhi increduli di amici e passanti, che lo hanno visto sparire tra i flutti. Così ha perso la vita Oussama Cherkaoui, marocchino di nascita e 18 anni appena compiuti, morto annegato per un folle gioco, ai Murazzi del Po, storica location di movida e locali nel cuore di Torino.

Il cadavere del giovane, un migrante che alloggiava in una comunità di accoglienza torinese, è stato ripescato stamattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco, al termine di quasi due giorni di ricerche. Ad allertare i soccorsi, la sera dell'8 aprile, erano stati gli stessi amici del 18enne, subito dopo il gesto sconsiderato: secondo quanto emerso dal racconto dei testimoni, Cherkaoui credeva forse di poter arrivare alla sponda opposta del Pò con relativa facilità, vedendo le acque del fiume in secca. Quindi si sarebbe buttato senza paura, fiducioso di vincere la scommessa. Purtroppo per lui, non è andata così.

Elicotteri e gommoni nella note

Il corpo senza vita del ragazzo è stato localizzato dai pompieri all'altezza del ponte della Gran Madre. Per recuperarlo, i vigili del fuoco hanno ispezionato il tratto del Pò che va dai Murazzi fino a San Mauro Torinese: su è giù a bordo di un gommone, mentre un elicottero sorvolava la zona dall'alto. Così, hanno scrutato per ore i fondali, con l'aiuto di visori speciali, aggrappati a una disillusa speranza di poter ancora salvare il ragazzo. Ora spezzata per sempre.

